En ekonomik ve performanslı televizyon modelleri - Bayilerde yok satıyor
Televizyon almak isteyenlerin elini rahatlatacak, kafasında herhangi bir soru işareti bırakmayacak öneriler
Evini yeni dizenler ya da televizyonunu yenilemek isteyenler için en ekonomik ve verimli televizyon modellerini sizler için derledik. Televizyon bir evin olmazsa olmaz eşyalarından. Bu sebeple çoğu kişi gözü karartarak en pahalı televizyon modellerine yöneliyor.
Fakat daha ekonomik ve daha verimli televizyonları piyasalarda bulmak mümkün. Sizin için Cimri, Akakçe ve TV tavsiyesi gibi karşılaştırma sitelerini gezerek en ucuz ancak buna rağmen performansı canavar gibi olan televizyon modellerini bulduk. Fiyatlarını görünce ister istemez şaşırabilirsiniz fakat bir yanlış olmadığından emin olabilirsiniz. İşte en ucuz ve canavar performansına sahip televizyon modelleri:
1. Rose CM-117 17 inç 43 Ekran Full HD LCD Monitör TV
Çözünürlük Formatı : HD
Ekran Boyutu : 17 inç / 43 cm
USB Port Sayısı : 1
Çözünürlük : 1366x768 px
Görüntü Teknolojisi : LCD
HDMI Giriş Sayısı : 1
VGA : Var
Giriş Voltajı : 12 V
Kullanım Alanı : Karavan
En ucuz 2.200,90 TL'ye bulabilirsiniz.
2. Rose CM-1 Televizyon
Çözünürlük Formatı : HD
Ekran Boyutu : 17 inç / 43 cm
USB Port Sayısı : 1
Çözünürlük : 1366x768 px
Görüntü Teknolojisi : LCD
HDMI Giriş Sayısı : 1
VGA :
Giriş Voltajı : 12 V
Kullanım Alanı : Karavan
En ucuz 2.200,90 TL'ye bulabilirsiniz.