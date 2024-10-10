Türkiye’nin en zengin 28 iş insanı belli oldu! Forbes açıkladı, liste güncellendi:
Forbes’in her yıl düzenli olarak güncellediği zenginler sıralamasında Türkiye için liste güncellendi. Buna göre Türkiye’nin en zengin 28 insanı belli oldu. İşte merak edilen liste!
Forbes, yıl içerisinde hem dünyanın hem de ülkelere göre en zengin insanların listesini paylaşıyor.
Her ne kadar Türkiye'de ekonomi sıkıntısı, alt ve orta gelirli vatandaşların hayat kalitesinde büyük bir düşüşe neden olsa da, dolar milyarderleri ise bunun tam tersini yaşıyor. Öyle ki dolar milyarderi Türk vatandaşlarının sayısı her geçen gün artışını sürdürüyor.
Forbes Dergisi, 2024 yılı için en zenginler listesini paylaştı. Dünyanın en zengin insanları listesinde ilk sırada Elon Musk yer alırken, ikinci sırada Mark Zuckerberg yer aldı. Peki Türkiye’nin en zengin insanları kim? İşte Forbes dergisine göre Türkiye’nin en zengin 28 insanı…
1- Murat Ülker: 5.1 milyar dolar