Türkiye’nin en zengin 28 iş insanı belli oldu! Forbes açıkladı, liste güncellendi:

Her ne kadar Türkiye'de ekonomi sıkıntısı, alt ve orta gelirli vatandaşların hayat kalitesinde büyük bir düşüşe neden olsa da, dolar milyarderleri ise bunun tam tersini yaşıyor. Öyle ki dolar milyarderi Türk vatandaşlarının sayısı her geçen gün artışını sürdürüyor.