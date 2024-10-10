İnternetin tüm arşivi saklıydı, hacklendi! 31 milyon kullanıcı verisi çalındı

Google’da bulunan milyonlarca eski içeriğe Archive.org ile derinlemesine bakmak mümkün. Örneğin bir sitenin 10 yıl önce girdiği içeriki şu an Google arama sonuçlarında görülmese de Archive.org ile bu eski içeriklere göz atılabiliyor.

Ancak kısa süre önce bu hizmet için beklenmedik bir siber saldırı bildirimi yapıldı. Bilgisayar korsanları, Archive.org'u hacklediklerini ve 31 milyon kullanıcı verisine ulaştıklarını açıkladı.

MİLYONLARCA KULLANICI VERİSİNİN ÇALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yapılan siber saldırıda hacklenen Archive.org, 31 milyon e-posta adresi ve şifreleri içerisinde barındırıyordu.

Ne yazık ki bu verilerin çalındığını iddia eden görüntüler, sosyal medya ve diğer platformlarda yayılmaya başladı.

Kullanıcıların Archive.org’a giriş yaptığında karşılaştıkları mesaj da oldukça ürperticiydi. Siteye giriş yapıldığında şu açıklama çıkıyordu:

‘’ archive.org

İnternet Arşivi'nin çubuklar üzerinde çalıştığını ve sürekli olarak feci bir güvenlik ihlalinin eşiğinde olduğunu hiç hissettiniz mi? Az önce oldu. 31 milyonunuzla HIBP'de görüşmek üzere!’’

Hackerlar tarafından paylaşılan açıklamada HIBP ibaresi yer alıyor. Bu, verilerin Have I Been Pwned (HIBP) isimli platformunda saklandığını ortaya koyuyor.

Kısacası, Internet Archive'e ait kullanıcı verilerinin bir kısmı, büyük bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirilmiş ve HIBP'de bu bilgilerin ihlal edildiği belirtilmiş.

SİTE GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Saldırı sonrası sitede yayınlanan mesaj çok uzun süre kalmadı. Mesajın yayınlanmasından kısa bir süre sonra archive.org, yüklendiğinde sitenin geçici olarak kapalı olduğunu belirten bir mesaj yayınladı. Daha sonra site geri döndü. Archive.org'dan Brewster Kahle bir sosyal medya sitesinde yaptığı açıklamada arşivin DDoS saldırısına uğradığını açıkladı.

Kaynak: Arstechnica

Derleme: Ekonomim.com