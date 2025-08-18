Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü yolculuk planını yapay zeka ile yapıyor

Kaspersky ve Toluna işbirliğiyle yapılan araştırma, Türkiye'de seyahat planlamasında yapay zeka kullanımının hızla yaygınlaştığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre:

• Türkiye'de seyahat edenlerin %40'ı planlama için yapay zeka araçlarını kullanıyor

• Yapay zeka destekli seyahat planlama araçlarının popülaritesi son dönemde belirgin şekilde arttı

• Kullanıcılar, rota optimizasyonu, bütçe yönetimi ve kişiselleştirilmiş öneriler için bu teknolojiden faydalanıyor

Yapay zekanın en yaygın kullanım alanı yüzde 83 ile "araştırma"

15 ülkede gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye ayağında, katılımcıların yüzde 70'i yapay zekayı en az bir kez kullandığını belirtti. Yapay zekanın en yaygın kullanım alanı ise yüzde 83 ile "araştırma" olarak öne çıkıyor.

Ankete göre, seyahat planlamasında yapay zekayı kullananların yüzde 95'i bu deneyimden memnun kaldı. Kullanım alanları incelendiğinde, katılımcıların yüzde 73'ü gezilecek yerleri ve popüler rotaları belirlemek için yapay zekaya güvenirken, yüzde 68'i konaklama seçimi, yüzde 66'sı ise restoran listesi ve bilet arama gibi konularda yapay zekadan faydalanıyor. Çocuklu ailelerin, yapay zekayı çocuksuz kitleye göre daha aktif kullandığı ve bu sayede zaman kazandıkları da araştırmanın diğer bir bulgusu oldu.

Karar verme aracı haline geldi

Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi Grup Müdürü Vladislav Tushkanov, yapay zekanın günlük sorunları çözmedeki rolünün değiştiğini ve zamanı değerli gören kullanıcıların kişiselleştirilmiş çıktılar sunan yapay zekayı tercih ettiğini söyledi. Tushkanov, yapay zekanın giderek olgunlaştığını ve karar verme aracı haline geldiğini belirterek, "Bu da elbette sağladığı verilerin güvenilirliği hakkında düşünmeye sevk ediyor. Yapay zeka destekli hizmetler, seyahat planlaması da dahil olmak üzere çeşitli görevleri çözmek için giderek daha fazla talep gören araçlar haline geliyor. Ancak nihayetinde kararın bize ait olduğunu unutmamalıyız," uyarısında bulundu.