Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. TCMB, PPK toplantısı ile eş zamanlı depo alım ihalesi adımını duyurdu. Moody's, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…
18 Aralık Pazartesi
Asgari ücrette ikinci toplantı geride kaldı: Rakam konuşulmadı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık’ta gerçekleştirdiği ikinci toplantısının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ücret konusunun bu toplantıda da görüşülmediğini belirtti. Ağar ücret konusunun ilk toplantıda da gündeme gelmediğini söylemişti. Üçüncü toplantının da bu hafta yapılması planlanıyor.
19 Aralık Salı
Moody’s Türkiye raporunu yayınladı
Moody's, Türkiye için yayınladığı 'Kredi Görüşü' raporunda, "Türkiye’de kurumsal kapasitede toparlanma pozitif senaryoda dahi zaman alacak" olarak belirtti ve "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi halinde görünüm pozitife çevrilebilir" olarak değerlendirdi.
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesinde tarih verildi
TBMM Genel Kurul’u, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek. Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.
20 Aralık Çarşamba
Türkiye 10 yıl sonra ilk kez not artışı görebilir
Reuters, Moody's, S&P ve Fitch uzmanlarıyla görüşüp, kredi derecelendirme notlarıyla ilgili 2024 tahminlerini yayınlarken; 2024’te Türkiye’nin kredi notunun son 10 yılda ilk kez artması bekleniyor.