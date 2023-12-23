Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar... Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. TCMB, PPK toplantısı ile eş zamanlı depo alım ihalesi adımını duyurdu. Moody's, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…

18 Aralık Pazartesi Asgari ücrette ikinci toplantı geride kaldı: Rakam konuşulmadı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık’ta gerçekleştirdiği ikinci toplantısının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ücret konusunun bu toplantıda da görüşülmediğini belirtti. Ağar ücret konusunun ilk toplantıda da gündeme gelmediğini söylemişti. Üçüncü toplantının da bu hafta yapılması planlanıyor. 1 | 7

19 Aralık Salı Moody’s Türkiye raporunu yayınladı Moody's, Türkiye için yayınladığı 'Kredi Görüşü' raporunda, "Türkiye’de kurumsal kapasitede toparlanma pozitif senaryoda dahi zaman alacak" olarak belirtti ve "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi halinde görünüm pozitife çevrilebilir" olarak değerlendirdi. 2 | 7