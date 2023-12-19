Moody’s Türkiye raporunu yayınladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için "Kredi Görüşü" raporu yayınladı.

Düzenli olarak yayınlanan ve sadece aboneler ile paylaşılan raporun tanıtımında, "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kredi notuna ilişkin değerlendirmeyi pas geçmişti

Moody's'in geçen cuma günü Türkiye değerlendirme raporunu yayınlaması bekleniyordu; ancak kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notuna ilişkin değerlendirmeyi pas geçti. Öte yandan Moody's, Türkiye'yi en düşük seviyede notlayan kredi kuruluşu olarak bulunuyor.

Moody's, şu anda Türkiye'nin kredi notunu 'B3' ve not görünümünü 'durağan' olarak değerlendiriyor.