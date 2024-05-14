İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da ücretsiz HPV uygulaması başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatleri arasında yer alan Smear ve HPV testi aşısının ücretsiz yapılmaya başlandığını duyurdu.
HPV kaynaklı kanser vakalarıyla mücadele amacıyla yapılacak aşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından artık ücretsiz yapılacak.
İBB Başkanı İmamoğlu, X sosyl medya plotformundan şu açıklamayı yaptı: "
Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru;
https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/"
Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2024
Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler… pic.twitter.com/PXBEkpaX06