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İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da ücretsiz HPV uygulaması başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatleri arasında yer alan Smear ve HPV testi aşısının ücretsiz yapılmaya başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da ücretsiz HPV uygulaması başlıyor
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HPV kaynaklı kanser vakalarıyla mücadele amacıyla yapılacak aşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından artık ücretsiz yapılacak.

İBB Başkanı İmamoğlu, X sosyl medya plotformundan şu açıklamayı yaptı: "

Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru;

https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/"

 