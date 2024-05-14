Mahfi Hoca sordu: 16 milyar dolar nereye gitti?

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eğilmez, nereye gittiğini bilmediğimiz dövizlerde 16 milyar dolar bir artış olduğuna dikkat çekti ve "Nedeni bir ölçüde kaçak giren altınlar için yapılan kaçak ödemeler olabilir" dedi.

Eğilmez, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mart 2024 itibarıyla cari açık 12 aylık bazda 31,2 milyar dolar oldu (geçen Martta 52,6 milyar dolardı.) İthalattaki hızlı düşüşün nedeni, büyük ölçüde, altın ithalatına kısıtlama getirilmiş olması. Buna karşılık geçen Martta eksi 1,1 milyar dolar olan net hata ve noksan bu Martta eksi 16,1 milyar dolar olarak geçekleşti. Nereye gittiğini bilmediğimiz dövizlerde 16 milyar dolar artış var. Nedeni bir ölçüde kaçak giren altınlar için yapılan kaçak ödemeler olabilir."