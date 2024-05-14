SHGM ve DHMİ önemli atamalar yapıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (DHMİ) önemli atamalar gerçekleşti.
SHGM Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu’nun yerine Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi Başkanı vekili Feyzullah Çınar, Çınar’dan boşalan koltuğa Murat Taşdemir atandı.
Fatih Tuncar Havaalanaları Daire Başkanlığı görevine getirilirken Musa Erdoğan asaleten Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı’nda görevlendirildi.
DHMİ’de ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na Bülent Zerey, Destek Daire Başkanlığı’na Hamza Demir, Eğitim Daire Başkanlığı’na Hasan Yıkman, Pazarlama Daire Başkanlığı’na Levent Ersoy ve Kamu Özel İş Birliği Başkanlığına asaleten Murat Başaran atandı.
Konya Havalimanı Müdürü Abubekir Özcan, Esenboğa Havalimanının Başmüdürü, Kars Havalimanı Müdürü Enver Selim Akata ise. Kayseri Havalimanı müdürü oldu. Ayrıca Dalaman Havalimanı Başmüdür Yardımcısı Tahsin Kaya, İzmir Havalimanı Başmüdür yardımcısı olarak göreve getirildi.
İnsan Kaynakları Başkanı Çiğdem Güvenç ise müfettiş olarak görevlendirildi.