Genel Müdür ölünce toparlanamadılar! Herkesin evine giren mobilya devi iflas etti
Mobilya sektöründe yaşanan mali kriz çok sayıda şirketin işçi çıkarmasına ve iflas etmesine neden oldu
Almanya'da 25 senedir hizmet veren ve Türkiye'de de birçok evde kullanılan eşyaları üreten mobilya devi Wäscherei resmen iflas etti.
İflas haberi tüm Almanya'da şok etkisi yaratırken ihracat yapılan ülkelerdeki şubelerin de eli kolu bağlandı. Ülkede büyük bir gündem haline gelen iflasın ardından, "Firmamız maalesef kapandı. Bu bizi çok üzüyor" ifadeleri kullanıldı.
Şirketin iflas etmesinde Genel Müdürlük görevini uzun senelerdir başarıyla yöneten Michael Eck'in hayatını kaybetmesinin büyük bir etkisi olduğu söyleniyor. Eck, şirketin tüm faaliyetlerinin yönetilmesinde birinci sorumlu konumundaydı.
Haberler.com sitesinde paylaşılan habere göre, Hamburg'da 25 yıldır faaliyet gösteren mobilya firması Wäscherei yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle iflas bayrağını çekti. Yatırımcılardan birinin firmaya ilişkin teklifini geri çekmesi üzerine iflastan kurtulma ihtimali kalmayan dünyaca ünlü markanın kapısına kilit vuruldu.