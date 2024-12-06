Geri sayım başladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44, üst bant tahmini ise yüzde 46 olarak açıkladı. Asgari ücrete gerçekleşen enflasyon oranına göre bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 44-46 arasında olması bekleniyor. Eğer hedef enflasyona göre zam yapılırsa artış oranının yüzde 21-26 aralığında kalması bekleniyor.