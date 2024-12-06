Geri sayım başladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler, 10 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Geri sayım başladı, asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi belirleneceği tartışmaları kamuoyunda konuşuluyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI GERÇEKLEŞEN Mİ, HEDEF ENFLASYONA GÖRE Mİ BELİRLENECEK?
Asgari ücret artışının gerçekleşen enflasyon oranına mı, yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusundaki tartışmalar sürüyor.
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44, üst bant tahmini ise yüzde 46 olarak açıkladı. Asgari ücrete gerçekleşen enflasyon oranına göre bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 44-46 arasında olması bekleniyor. Eğer hedef enflasyona göre zam yapılırsa artış oranının yüzde 21-26 aralığında kalması bekleniyor.