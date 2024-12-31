Hepsi belli oldu: 2025 yılı ehliyet ücreti, pasaport harcı, MTV, IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
Yeniden Değerleme Oranı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte birçok kalemdeki yeni ücretler de belli oldu. 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. Yapılan Yeniden Değerlendirme Oranı ile birlikte ehliyet ücreti, pasaport harcı ve telefon IMEI kaydı ücretlerinde yeni tutarlar da belli oldu.
Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. İşte yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı, MTV ve IMEI kaydı tutarı...
YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 49,93 OLDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı.
2024 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti.
2025 YILI MTV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.
Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.
https://www.ekonomim.com/foto-galeri/ekonomi/2025-yilinda-motorlu-tasitlar-vergisi-mtv-ne-kadar-olacak-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-galeri-789982