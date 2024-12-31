Hepsi belli oldu: 2025 yılı ehliyet ücreti, pasaport harcı, MTV, IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

2025 YILI MTV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

https://www.ekonomim.com/foto-galeri/ekonomi/2025-yilinda-motorlu-tasitlar-vergisi-mtv-ne-kadar-olacak-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-galeri-789982