İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var'

Özellikle 2020 yılındaki pandemi sonrasında bir türlü kendine gelemeyen perakende ve giyim sektörü, aradan geçen 4 yıla rağmen yeni iflaslar açıklamaya devam ediyor. Bu çerçevede daha önce "JC Penney, Neiman Marcus, Lord & Taylor ve Stein Mart" dev markalar iflasını açıklamıştı. Şimdi de bir başka giyim devi iflas eden firmaların arasına katıldı