İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var'
Tekstil ve perakende sektöründe yaşanan büyük kriz işçi çıkarmalarına, mağaza kapatmalarına hatta iflas etmelerine kadar gidiyor
Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada perakende sektöründe büyük çalkantılar yaşanıyor. Bu içinden çıkılamaz krizden en büyük etkilenen ülkelerin başında ise ABD geliyor.
Özellikle 2020 yılındaki pandemi sonrasında bir türlü kendine gelemeyen perakende ve giyim sektörü, aradan geçen 4 yıla rağmen yeni iflaslar açıklamaya devam ediyor. Bu çerçevede daha önce "JC Penney, Neiman Marcus, Lord & Taylor ve Stein Mart" dev markalar iflasını açıklamıştı. Şimdi de bir başka giyim devi iflas eden firmaların arasına katıldı
2020'de pandemi nedeniyle iflas başvurusunda bulunan giyim perakendecilerinin listesi uzundu. 11. Bölüm başvurusunda bulunan ve mağazalarını kapatan şirketler arasında Brooks Brothers, New York & Company, Men's Wearhouse ve Jos. A. Banks'ın ana şirketi Tailored Brands ve J. Crew vardı.
Daha yakın bir zamanda, alışveriş merkezlerinde gençlere yönelik giyim ürünleri satan Rue 21 adlı perakendeci, Mayıs ayında 11. Bölüm iflas başvurusunda bulunarak ülke çapındaki 540 mağazasının tamamını kapattı.