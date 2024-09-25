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  4. İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var'

İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var'

Tekstil ve perakende sektöründe yaşanan büyük kriz işçi çıkarmalarına, mağaza kapatmalarına hatta iflas etmelerine kadar gidiyor

İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var' - Sayfa 1

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada perakende sektöründe büyük çalkantılar yaşanıyor. Bu içinden çıkılamaz krizden en büyük etkilenen ülkelerin başında ise ABD geliyor.

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İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var' - Sayfa 2

Özellikle 2020 yılındaki pandemi sonrasında bir türlü kendine gelemeyen perakende ve giyim sektörü, aradan geçen 4 yıla rağmen yeni iflaslar açıklamaya devam ediyor. Bu çerçevede daha önce "JC Penney, Neiman Marcus, Lord & Taylor ve Stein Mart" dev markalar iflasını açıklamıştı. Şimdi de bir başka giyim devi iflas eden firmaların arasına katıldı

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İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var' - Sayfa 3

2020'de pandemi nedeniyle iflas başvurusunda bulunan giyim perakendecilerinin listesi uzundu. 11. Bölüm başvurusunda bulunan ve mağazalarını kapatan şirketler arasında Brooks Brothers, New York & Company, Men's Wearhouse ve Jos. A. Banks'ın ana şirketi Tailored Brands ve J. Crew vardı.

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İflas eden giyim devi tüm mağazalarını kapattı - 'Artık tek bir çıkış noktaları var' - Sayfa 4

Daha yakın bir zamanda, alışveriş merkezlerinde gençlere yönelik giyim ürünleri satan Rue 21 adlı perakendeci, Mayıs ayında 11. Bölüm iflas başvurusunda bulunarak ülke çapındaki 540 mağazasının tamamını kapattı.

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