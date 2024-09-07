İhale canavarıydı sonu hüsran oldu - 56 yıllık inşaat devi apar topar konkordato ilan etti
Kökleri 1968 yılına dayanan ve dev projelerin ihalesini kazanan şirket olarak nam salan inşaat devi darboğazdan kurtulamadı
Türkiye'de faizlerin iyice yükselmesi, hammadde kıtlığı, personel giderlerinin artması gibi nedenlerden dolayı çoğu firma konkordato ilan etti. Bir çoğu da iflas etmek zorunda kaldı.
Piyasadaki olumsuz koşullar özellikle tekstil, medya, turizm gibi sektörlerde etkili olurken en büyük kıyımlardan biri de inşaat pazarında yaşandı. Bu çerçevede kimsenin beklemediği bir inşaat şirketi daha iflas koruma talebinde bulundu
Dev projelerin arkasında bulunan ve bugüne kadar onlarca iş tamamlayan sektörün tanınan firmalarından Emak Fan Endüstri AŞ konkordato ilan etti. Mahkemeden geçici süre aldı
Şimdiye dek çoğu kişinin hafızalarında yer edinmiş birçok projeye imza atan Emak Fan Endüstri Şirketi, bugüne kadar 7 farklı metro inşaatında yüklenici olarak çalıştı. Sektörde 56 yıllık tecrübesi bulunan Emak Fan Endüstri Şirketi, resmen iflas koruma talep etti.