Kırmızı et devi konkordato ilan etti ; Et fiyatlarını etkileyebilir

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 61237 Sicil numarasında kayıtlı davacı Binsa Et Ve Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 20/09/2024 tarih saat:10:30’da başlamak üzere3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ, Adı geçen şirket hakkında 16/09/2024 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2024/748 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 05/12/2024 günü saat 13:30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,