Meşhur sokak lezzetleri restoranı iflas etti ; 15 şube hariç hepsi kapanıyor
K Pop sayesinde popüler olan Asya sokak lezzetlerini sunan Hawkers Asian Street Food iflas etti
En şiddetli ekonomik krizlerin patlak verdiği ve iflas haberlerinin ardı arkasının kesilmediği ABD’de bir marka daha kepenk indirdi. Özellikle K Pop’un etkisiyle popüler bir hale gelen ve milyonlarca kişinin kapısında sıra beklediği Hawkers Asian Street Food iflas etti.
15 ŞUBE AÇIK KALIYOR
wtsp.com’un haberine göre Merkezi Florida’da bulunan restoran zinciri borç alacaklıları nedeniyle iflas koruma başvurusu yaptığını açıkladı. Hawkers iflas başvurusu kapsamında çalışırken şirket, St. Petersburg'un Edge Bölgesi'ndeki popüler Central Avenue şubesi de dahil olmak üzere 15 şubenin tamamının açık kalacağını söyledi.
BÜYÜMEK İÇİN KREDİ KULLANMIŞLARDI
Şirket, bir basın bülteninde, 2023'ün başlarında Hawkers'ın, Hawkers markasını "Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen bir isim haline getirmek" için bir borç sermayesi anlaşması yapmak üzere bir kredi kuruluşuyla anlaştığını açıkladı.
ŞİRKETİ ELE GEÇİRME İDDİASI
Ancak Hawkers'ın sahipleri, son iki ayda, borç verenin amacının şirketin "kontrolünü ele geçirmek" olduğu açıkça ortaya çıktığını iddia ediyor. Açıklamada, Hawkers'ın ortaklığa girdiğinden beri borç verene hiçbir ödemeyi aksatmadığı belirtildi.