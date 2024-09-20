Meşhur sokak lezzetleri restoranı iflas etti ; 15 şube hariç hepsi kapanıyor

En şiddetli ekonomik krizlerin patlak verdiği ve iflas haberlerinin ardı arkasının kesilmediği ABD’de bir marka daha kepenk indirdi. Özellikle K Pop’un etkisiyle popüler bir hale gelen ve milyonlarca kişinin kapısında sıra beklediği Hawkers Asian Street Food iflas etti.