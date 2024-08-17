Mevduat faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL’nin aylık net getirisi...
Bankalarda mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları güncellendi. Merkez Bankası konuyla ilgili son verileri paylaştı. Peki 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu? Faizlerde yüksek seyir ne zamana kadar sürecek? Faiz oranlarında düşüş olur mu? İşte detaylar...
Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.89, 3 aya kadar vadede yüzde 58.47, 6 aya kadar vadede yüzde 51.45, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.88 oldu.
Son verilere göre mevduat faizlerinde bir dengelenme süreci görülmeye başladı.
Peki mevduat faizlerinde düşüş ne zaman olur? 1 milyon TL’nin ortalama net getirisi ne kadar oldu? Yatırımcılar mevduatta yüksek faiz elde etmek amaçlı vadeyi yıllık mı yapmalı?
‘BANKALARIN FAİZ POLİTİKASI RUTİNE DÖNDÜ’
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Merkez Bankası uygulamış olduğu sıkı para politikasıyla birlikte piyasada fazla olan TL’yi çekmeye başladı. Hem depo ihalesi hem ters repo işlemleriyle bunu yaptı. Zorunlu karşılıkların artırılması ve sterilizasyon araçlarının kullanılması TL'yi çekmede etkili oldu.