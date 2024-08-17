Mevduat faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL’nin aylık net getirisi...

‘BANKALARIN FAİZ POLİTİKASI RUTİNE DÖNDÜ’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Merkez Bankası uygulamış olduğu sıkı para politikasıyla birlikte piyasada fazla olan TL’yi çekmeye başladı. Hem depo ihalesi hem ters repo işlemleriyle bunu yaptı. Zorunlu karşılıkların artırılması ve sterilizasyon araçlarının kullanılması TL'yi çekmede etkili oldu.