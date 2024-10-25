Motorine zam geldi, tabela değişti: İşte 25 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk bir artış yaşandı.

Peki, 25 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 25 Ekim 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: