Pegasus'tan 19 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar...
Pegasus, 8-9 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle 1 Eylül - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yurt dışına 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunacağını duyurdu.
Pegasus, 8-9 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle 1 Eylül - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yurt dışına 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunacak.
Kampanya, 50 bin koltukla sınırlı olup, koltuk seçiminde yüzde 30 indirim fırsatı da sağlayacak.
Pegasus'un konuya açıklaması şu şekilde:
"Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: Kampanya, 8 Ağustos 2024 - 9 Ağustos 2024 (Türkiye yerel saatine göre 8 Ağustos 2024 saat 08.45’ten itibaren 9 Ağustos 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan yurt dışı direkt uçuşlarda geçerlidir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi: Kampanya, 1 Eylül – 31 Ekim 2024 (Türkiye yerel saatine göre 1 Eylül 2024 saat 00.01’den itibaren 31 Ekim 2024 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı direkt uçuşları için geçerli olacaktır.
Kampanyadan Yararlanabilecek Kişiler: Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilir. Pegasus BolBol üyesi değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.