Pegasus'tan yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar...

Pegasus yüzde 40 indirimli bilet kampanyası şartları neler?

Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: 3-4 Eylül 2024 (Türkiye yerel saatine göre 3 Eylül 2024 saat 08:30’dan itibaren 4 Eylül saat 23:59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)