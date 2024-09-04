Pegasus'tan yüzde 40 indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli destinasyonlar...
Yıl içerisinde birçok kez indirimli bilet kampanyası gerçekleştiren Pegasus, bu kez yüzde 40 net indirimli özel kampanyasını duyurdu. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerindeki uçuşlar için geçerli olan bu indirim belirli tarihler arasında satın alınan biletler için kullanılabilecek. Peki, Pegasus yüzde 40 indirimli bilet kampanyası şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar…
Pegasus’tan yapılan açıklamada yeni indirimli bilet kampanyasının şartları açıklandı.
Belirli tarihlerde satın alınan ve salı, çarşamba, perşembe günü olan uçuşlar için geçerli olacak indirimin detayları duyuruldu.
Pegasus yüzde 40 indirimli bilet kampanyası şartları neler?
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: 3-4 Eylül 2024 (Türkiye yerel saatine göre 3 Eylül 2024 saat 08:30’dan itibaren 4 Eylül saat 23:59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)
Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi: 17 Eylül 2024 – 23 Ekim 2024 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 17 Eylül 2024 saat 00:01’den itibaren 23 Ekim 2024 saat 23:59 tarihine kadar olan Salı, Çarşamba, Perşembe yurt içi uçuşlarında geçerlidir.)
Kampanyadan Yararlanabilecek Kişiler: Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilir. Pegasus BolBol üyesi değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.