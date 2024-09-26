Pizza devi iflas etti ; Borçlarını ödeyebilmek için bu şubelerin tamamını satıyor

EYM, alacaklıların kurtarılmasını maksimize etmek için varlık kurtarma sürecinde yardım da dahil olmak üzere satışı kolaylaştırmak için M&A danışmanlık ve aracılık firması National Franchise Sales ile anlaştı. EYM'nin iflas başvurusunda iki alacaklı listelendi.