SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar?
SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024 TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerinden sonra belli oldu. SGK, Bağkur emekli maaşı alanlar yüzde 24,37'lik zam elde etti. Bu Temmuz enflasyon farkı oranlarına göre 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL alan emekliler ne kadar alacak? Peki 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? İşte kök maaş detayı ile SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…
15 milyondan fazla emeklinin dört gözle beklediği emekli Temmuz zammı nihayet belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerine bağlı olarak emekli zam oranını yüzde 24,37 olarak açıkladı. Memur emeklisi zam oranı ise yüzde 19,37'de kaldı. Peki bu Temmuz zammı oranlarına göre, emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu, maaş zammı nasıl hesaplanır? İşte 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL, 13.500 ve 14.000 alan SGK BAĞKUR emeklilerin yeni zamlı güncel maaş tablosu...
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
SSK, BAĞKUR yani 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin maaşlarına gelen Temmuz zammı yüzde 24,37 oldu. Bu zam oranına göre kök maaş dahil yen güncel emekli maaşları şu şekilde oluştu:
Kök maaş: 10.000
Yüzde zam: 12.473
Yüzde 4 ek ödeme: 499
Toplam maaş: 12.972
Hesaba yatacak tutar: 13.000
Kök maaş: 10.500
Yüzde zam: 13.097
Yüzde 4 ek ödeme: 524
Toplam maaş: 13.621
Hesaba yatacak tutar: 13.621
Kök maaş: 11.000
Yüzde zam: 13.720
Yüzde 4 ek ödeme: 549
Toplam maaş: 14.269
Hesaba yatacak tutar: 14.269