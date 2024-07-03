SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar?

15 milyondan fazla emeklinin dört gözle beklediği emekli Temmuz zammı nihayet belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerine bağlı olarak emekli zam oranını yüzde 24,37 olarak açıkladı. Memur emeklisi zam oranı ise yüzde 19,37'de kaldı. Peki bu Temmuz zammı oranlarına göre, emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu, maaş zammı nasıl hesaplanır? İşte 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL, 13.500 ve 14.000 alan SGK BAĞKUR emeklilerin yeni zamlı güncel maaş tablosu...