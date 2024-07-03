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  4. SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar?

SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar?

SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024 TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerinden sonra belli oldu. SGK, Bağkur emekli maaşı alanlar yüzde 24,37'lik zam elde etti. Bu Temmuz enflasyon farkı oranlarına göre 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL alan emekliler ne kadar alacak? Peki 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? İşte kök maaş detayı ile SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…

SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar? - Sayfa 1

15 milyondan fazla emeklinin dört gözle beklediği emekli Temmuz zammı nihayet belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerine bağlı olarak emekli zam oranını yüzde 24,37 olarak açıkladı. Memur emeklisi zam oranı ise yüzde 19,37'de kaldı. Peki bu Temmuz zammı oranlarına göre, emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu, maaş zammı nasıl hesaplanır? İşte 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL, 13.500 ve 14.000 alan SGK BAĞKUR emeklilerin yeni zamlı güncel maaş tablosu...

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SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar? - Sayfa 2

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SSK, BAĞKUR yani 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin maaşlarına gelen Temmuz zammı yüzde 24,37 oldu. Bu zam oranına göre kök maaş dahil yen güncel emekli maaşları şu şekilde oluştu:
Kök maaş: 10.000

Yüzde zam: 12.473

Yüzde 4 ek ödeme: 499

Toplam maaş: 12.972

Hesaba yatacak tutar: 13.000

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SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar? - Sayfa 3

Kök maaş: 10.500

Yüzde zam: 13.097

Yüzde 4 ek ödeme: 524

Toplam maaş: 13.621

Hesaba yatacak tutar: 13.621

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SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama 2024: Temmuz zammıyla 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL ne kadar? - Sayfa 4

Kök maaş: 11.000

Yüzde zam: 13.720

Yüzde 4 ek ödeme: 549

Toplam maaş: 14.269

Hesaba yatacak tutar: 14.269

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