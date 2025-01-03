SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama 2025: Zam sonrası 12.500, 13.000, 14.000, 15.000 TL ne kadar oldu?

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2025

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 11,54 oranında maaş farkı alacak. Bu da demek oluyor ki mevcut emekli maaşınızın üzerinize SSK'ya bağlı iseniz yüzde 15,75, memur emeklisi iseniz yüzde 11,54 eklemeniz gerekecek. Bu işlemi emekli maaşı hesaplama robotu üzerinden de yapabilirsiniz ancak biz sizin yerinize hemen hesapladık. İşte SSK Bağkur emekli maaşım ne kadar oldu sorusunun cevabı? İşte maaşlarınızın zamlı hali...