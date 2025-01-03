SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama 2025: Zam sonrası 12.500, 13.000, 14.000, 15.000 TL ne kadar oldu?
SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama 2025 yılının ilk zam oranının belli olmasıyla gündemde. Son olarak en düşük emekli maaşı 12500 TL olarak uygulanıyordu. Aralık ayı enflasyon oranların açıklanmasıyla beraber, 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli maaşları tablosu açıklandı. Verilerin ardından emekli maaşım ne kadar oldu, güncel zamlı emekli maaşım ne kadar soruları gündemde. İşte emekli maaşı 12.5000, 13.000, 14,000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, ve 20.000 bin TL olan emeklinin zamlı güncel emekli maaşları.
SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama 2025 konusu, Aralık ayındaki enflasyon oranının açıklanmasından sonra yeniden gündemde. TÜİK'in yaptığı açıklamadan sonra SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 11,54 oranında maaş farkı alacak. Peki bu zam oranlarının ardından 12.5000, 13.000, 14,000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, ve 20.000 bin TL alan emeklinin güncel zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu...
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2025
Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 11,54 oranında maaş farkı alacak. Bu da demek oluyor ki mevcut emekli maaşınızın üzerinize SSK'ya bağlı iseniz yüzde 15,75, memur emeklisi iseniz yüzde 11,54 eklemeniz gerekecek. Bu işlemi emekli maaşı hesaplama robotu üzerinden de yapabilirsiniz ancak biz sizin yerinize hemen hesapladık. İşte SSK Bağkur emekli maaşım ne kadar oldu sorusunun cevabı? İşte maaşlarınızın zamlı hali...