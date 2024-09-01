Toyota, Ford, Honda, Fiat, Opel... 1 Eylül'ü gören çılgın kampanyayı başlattı; İşte fiyat listesi
Ve beklenen ay geldi çattı. Ağustos ayında sessizliğini koruyan otomotiv devleri, Eylül ayının başlangıcıyla birlikte yeni kampanyalarını güncelledi. Çılgın indirimleri gören bayilere koştu. İşte Toyota, Ford, Honda, Fiat, Opel fiyat listesi...
Ağustos ayında otomobil piyasasının durağanlığı birçok satıcının kampanya yapamamasına neden olmuştu. Ancak Eylül ayının ilk günü itibariyle çoğu firma kampanyalarını güncelledi. Toyota, Ford, Honda, Fiat ve Opel hemen sitelerindeki fiyat listelerini değiştirdi. 1 Eylül'deki çılgın kampanyaları gören soluğu hemen galerilerde aldı. Peki hangi firma nasıl kampanyalar yaptı. İşte Eylül ayının sonuna kadar devam edecek otomobil markalarının yeni kampanyaları şu şekilde:
TOYOTA EYLÜL KAMPANYALARI
1. %100'E VARAN KREDİ İMKANI
Kredi başvurusu esnasında ALJ Finans’ın güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kampanya 30/09/2024 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır ve katılan bayilerde geçerlidir.
2. TOYOTA HILUX
200.000 TL'ye* 12 ay %1,99 faiz avantajıyla
Zorlu arazi koşullarında üstün performans sunan, dayanıklı ve güçlü Hilux'ı keşfedin. Verimli motoru ve dayanıklı tasarımı sayesinde 3,5 tona kadar çekme kapasitesi olan Hilux, Toyota plazalarda sizi bekliyor.
3. YENİ PROACE CITY CARGO
175.000 TL’ye, 12 ay, %0,99 faiz avantajıyla
Toyota Professional ailesinin yenilenen yüzü Yeni Proace City Cargo büyük işlere hazır!
Standart güvenlik özellikleri, fonksiyonel kabin tasarımı ve esnek yükleme çözümleriyle Yeni Proace City Cargo, tüm ihtiyaçlara cevap veren bir iş arkadaşı olacak.