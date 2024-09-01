Toyota, Ford, Honda, Fiat, Opel... 1 Eylül'ü gören çılgın kampanyayı başlattı; İşte fiyat listesi

Ağustos ayında otomobil piyasasının durağanlığı birçok satıcının kampanya yapamamasına neden olmuştu. Ancak Eylül ayının ilk günü itibariyle çoğu firma kampanyalarını güncelledi. Toyota, Ford, Honda, Fiat ve Opel hemen sitelerindeki fiyat listelerini değiştirdi. 1 Eylül'deki çılgın kampanyaları gören soluğu hemen galerilerde aldı. Peki hangi firma nasıl kampanyalar yaptı. İşte Eylül ayının sonuna kadar devam edecek otomobil markalarının yeni kampanyaları şu şekilde: