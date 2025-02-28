Türkiye'nin en ucuz ramazan pidesi o ilde satılıyor! İşte il il ramazan pidesi fiyatları...
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatına neredeyse her ilde zam geldi. Bu sene kilosu en fazla 81 liradan satılabilecek pideler için il il fiyatlar belirlendi. Sadece bir ilde pide fiyatına zam yapılmadı.
Ramazan pidesinin gramajı ve fiyatı yıllar içinde değişimler gösterdi. 2006 yılında 400 gram pide 1 TL'ye satılırken yıllar içinde gramajı azalan fiyatı artan pide 2023'te pide ilk kez 250 grama düştü.
ekonomim.com'dan Metin Mercan'ın haberine göre 2025 yılına gelindiğinde pide 250 gramda sabit kalırken fiyatı İstanbul ve Ankara'da 20 TL'ye ulaştı. Böylece son 20 yılda ramazan pidesi yüzde 37,5 küçülürken fiyatı 20 katına çıkmış oldu.
İşte il il ramazan pidesi fiyatları...