Asgari ücretle kaç adet ramazan pidesi alınabiliyor?

METİN MERCAN



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul’da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olacağını açıkladı. Geçen yıl ise 250 gram pide İstanbul’da 15 TL'ye satılıyordu. Bu da pide fiyatına yüzde 33,3 oranında bir zam yapıldığını gösteriyor.

Maliyet artışı yüzde 45’e dayandı

Balcı, zammın sebepleri ise şöyle sıraladı: Ramazan pidesinde kullanılan unun fiyatı yüzde 40, işçilik ücretleri yüzde 45, işletme giderleri ise yüzde 45 oranında arttı.

Balcı ayrıca pide fiyatına yapılan zammın, 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38'in altında kaldığını da belirtti.

Son 20 yılda bir çuval unun fiyatı 32 kat arttı

ekonomim.com'dan Metin Mercan'ın haberine göre ramazan pidesinin en önemli maliyet kalemlerinden biri olan un fiyatları, son yıllarda hızla arttı. 2006 yılında bir çuval unun ortalama fiyatı 30,22 TL iken, 2020’de un fiyatı ilk kez 100 TL’yi aşarak 112,82 TL’ye yükseldi. 2023 yılında bu rakam 493,30 TL’ye, 2024’te ise 680,33 TL’ye çıktı. 2025 Şubat ayı itibarıyla un fiyatı 960 TL’ye ulaştı Bir çuval unun fiyatı son 20 yılda yaklaşık 32 kat arttı.

Gramajı azaldı, fiyatı arttı

Ramazan pidesinin gramajı ve fiyatı yıllar içinde değişimler gösterdi. 2006 yılında 400 gram pide 1 TL'ye satılırken, 2007’de hem fiyat hem de gramaj artırılarak 450 gram pide 1,5 TL oldu. Ancak ilerleyen yıllarda gramaj kademeli olarak azalırken fiyat artış gösterdi. Özellikle bazı yıllarda fiyat sabit tutulurken gramaj düşürüldü.

Son 20 yılda ramazan pidesi yüzde 37,5 küçüldü

2013’te pide 300 grama inerken fiyatı 1,5 TL olarak kaldı. 2019’da gramaj yeniden 350 grama çıkarılırken fiyat 3 TL’ye yükseldi ve 2020’de bu seviye korundu. 2021'de hem fiyat hem gramaj artışı yapılan pide, 2022’de 330 grama düşerken fiyatı da 6 TL oldu.

2023'te pide ilk kez 250 grama düştü

2023’te pide ilk kez 300 gramın altına inerek 250 grama gerilerken fiyatı 10 TL'ye yükseldi. 2025 yılına gelindiğinde pide 250 gramda sabit kalırken fiyat 20 TL'ye ulaştı. Böylece son 20 yılda ramazan pidesi yüzde 37,5 küçülürken fiyatı 20 katına çıkmış oldu.

Asgari ücretle kaç adet ramazan pidesi alınabiliyor?

Bazı yıllarda tek, bazı yıllarda ise iki farklı asgari ücret uygulanması sebebiyle hesaplamalarda, her yıl için ramazan ayındaki asgari ücreti baz aldık. Ayrıca, pide fiyatlarındaki yıllara göre gramaj farklılıkları nedeniyle, her yıl için 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatını hesaplayarak, asgari ücretle alınabilen pide miktarındaki değişimi inceledik.

Asgari ücretle alınabilen ramazan pidesi sayısı, 2011’e kadar nispeten istikrarlı seyretti. 2006-2011 yıllarında genellikle 400-500 bandında olan bu sayı, 2012’de 658’e yükseldi. Sonraki yıllarda düşüşler olsa da, 2015’te yeniden 648’e çıktı.

En dikkat çekici artış ise 2016’da yaşandı ve asgari ücrette yapılan yüzde 30 zamla birlikte pide alım gücü 843’e kadar çıktı. Ancak ertesi yıl 702’ye gerileyerek yeniden düşüş eğilimine girdi.

2023’te 851’e çıkarken, geçen yıl 945 ile en yüksek pide alım seviyesine ulaşıldı. Bu yıl ise 22.104,67 TL asgari ücretle 921 ramazan pidesi alınabilir.