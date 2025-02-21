  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Takip Et

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te üretilecek 350 gram ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te satılacak pide fiyatını 15 lira olarak duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabındaki duyuruyu "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadeleriyle yaptı.

İmamoğlu, 350 gramlık ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 15 liraya satılacağını açıkladı.

Pide fiyatları Halk Ekmek'te geçen sene 10 liraydı.

 

Ekonomi
Depremzede kiracıya da ev! 11 şehirde çalışma başlatıldı
Depremzede kiracıya da ev! 11 şehirde çalışma başlatıldı
Venezuela'dan Türkiye adımı: Dış ticaret komitesi kuracak
Venezuela'dan Türkiye adımı: Dış ticaret komitesi kuracak
Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!
Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!
Reklam Kurulu'ndan tüketici yorumlarında manipülasyona 30 milyon TL ceza
Tüketici yorumlarında manipülasyona 30 milyon TL ceza
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?