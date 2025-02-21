İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te satılacak pide fiyatını 15 lira olarak duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabındaki duyuruyu "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadeleriyle yaptı.

İmamoğlu, 350 gramlık ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 15 liraya satılacağını açıkladı.

Pide fiyatları Halk Ekmek'te geçen sene 10 liraydı.

350 gr Ramazan Pidesi 15 TL



Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde. pic.twitter.com/8fvAJHcWcP