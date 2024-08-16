Türkiye’nin inşaat devi konkordato ilan etti: Projeler yarım kalabilir
Globalde yaşanan ekonomik krizden etkilenen ülkemizde Ayos Holding konkordato başvurusu yaptı. İnşaat devinin iflas sürecine girip girmeyeceği takip ediliyor.
Kovid-19 salgınıyla gelen ekonomik krizin ardından iflasların ardı arkası kesilmiyor. Pandemi nedeniyle ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi çok sayıda ülkenin yanı sıra Türkiye’de de bazı iflaslar yaşandı.
KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Gelinen süreçte Almanya ve ABD’de halen iflaslar devam ederken ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir holding konkordato ilan etti. halktv.com.tr’nin özel haberine göre Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Ayos Holding, konkordato başvurusunda bulundu.
2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Ayos Holding, inşaat, yönetim, temizlik, güvenlik, otomotiv, lojistik ve bilişim gibi farklı alanlarda hizmet sunuyordu.
2 AY MÜHLET VERİLDİ
Ayos Holding bünyesindeki Ayos İnşaat, Ayos Yönetim, Ayos Temizlik, Ayos Güvenlik, Ayos Otomotiv ve Ayos Bilişim gibi önemli iştirakler de konkordato kapsamına alındı.
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ayos Holding ve iştiraklerine yönelik olarak geçici konkordato mühletini 2 ay süreyle uzattı. Duruşma, 26 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
ALACAKLARA 7 GÜN UYARISI
İcra İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi gereğince alacaklıların 7 gün içerisinde konkordato talebine itiraz edebileceği mahkeme tarafından duyuruldu. Alacaklılar itiraz dilekçelerini, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iletebilecek.