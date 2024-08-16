Türkiye’nin inşaat devi konkordato ilan etti: Projeler yarım kalabilir

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Gelinen süreçte Almanya ve ABD’de halen iflaslar devam ederken ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir holding konkordato ilan etti. halktv.com.tr’nin özel haberine göre Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Ayos Holding, konkordato başvurusunda bulundu.

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Ayos Holding, inşaat, yönetim, temizlik, güvenlik, otomotiv, lojistik ve bilişim gibi farklı alanlarda hizmet sunuyordu.