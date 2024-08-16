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Türkiye’nin inşaat devi konkordato ilan etti: Projeler yarım kalabilir

Globalde yaşanan ekonomik krizden etkilenen ülkemizde Ayos Holding konkordato başvurusu yaptı. İnşaat devinin iflas sürecine girip girmeyeceği takip ediliyor.

Türkiye’nin inşaat devi konkordato ilan etti: Projeler yarım kalabilir - Sayfa 1

Kovid-19 salgınıyla gelen ekonomik krizin ardından iflasların ardı arkası kesilmiyor. Pandemi nedeniyle ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi çok sayıda ülkenin yanı sıra Türkiye’de de bazı iflaslar yaşandı.

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Türkiye’nin inşaat devi konkordato ilan etti: Projeler yarım kalabilir - Sayfa 2

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Gelinen süreçte Almanya ve ABD’de halen iflaslar devam ederken ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir holding konkordato ilan etti. halktv.com.tr’nin özel haberine göre Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Ayos Holding, konkordato başvurusunda bulundu. 

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Ayos Holding, inşaat, yönetim, temizlik, güvenlik, otomotiv, lojistik ve bilişim gibi farklı alanlarda hizmet sunuyordu.

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Türkiye’nin inşaat devi konkordato ilan etti: Projeler yarım kalabilir - Sayfa 3

2 AY MÜHLET VERİLDİ

Ayos Holding bünyesindeki Ayos İnşaat, Ayos Yönetim, Ayos Temizlik, Ayos Güvenlik, Ayos Otomotiv ve Ayos Bilişim gibi önemli iştirakler de konkordato kapsamına alındı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ayos Holding ve iştiraklerine yönelik olarak geçici konkordato mühletini 2 ay süreyle uzattı. Duruşma, 26 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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Türkiye’nin inşaat devi konkordato ilan etti: Projeler yarım kalabilir - Sayfa 4

ALACAKLARA 7 GÜN UYARISI

İcra İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi gereğince alacaklıların 7 gün içerisinde konkordato talebine itiraz edebileceği mahkeme tarafından duyuruldu. Alacaklılar itiraz dilekçelerini, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iletebilecek.

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