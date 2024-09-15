Türkiye’nin köklü turizm markası iflas etti ; Seferler aniden durduruldu

ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALACAK

sozcu.com.tr’de yer alan habere göre 1963 yılında İzmir merkezli olarak kurulan Hakiki Koç Turizm, uzun yıllar hem yurtiçi hem de uluslararası seferler düzenleyerek taşımacılık sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak bu kapanma kararı, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.