Vergi restine fiyat jesti! Chery Omoda 5 fiyatları dibin dibini gördü

Ekonomim.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Uygulamanın başlamasıyla, Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın EKONOMİ gazetesine verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.