Vergi restine fiyat jesti! Chery Omoda 5 fiyatları dibin dibini gördü
Türkiye'de Çin menşeili otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başladı. Chery bu reste fiyat jestiyle karşılık verdi. Satış fiyatlarına 100 bin TL zam gelse de kampanya kapsamında fiyatlar dip seviyede tutuluyor. İşte vergi sonrası Chery fiyat listesi 2024
Otomotiv sektöründe son zamanların en tartışmalı konularından Çin merkezli otomotiv üreticilerine gelen yüzde 40'lık ek vergi bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Tüm Çin menşeili otomobil üreticileri 100 bin TL'lik fiyat artışına gitti. Ancak Chery kampanya kapsamında Omoda 5 fiyat listesi en dip seviyede tuttu
CHERY OMODA 5 FİYATLARI SABİT TUTTU
İç tasarımı ve sunduğu konforla son zamanların en çok tercih edilen otomobillerinden Omoda 5 her ne kadar şehir içinde fazla yaktığı konusunda eleştirilse de fiyat performans bakımından satış listesinin de ilk sıralarında yer alıyor.
Ancak Türkiye'nin Çin'den gelen otomobillere uyguladığı ek vergi zammından sonra Chery ve diğer tüm Çin merkezli üreticiler Türkiye fiyatlarına 100 bin TL'lik zam yapmak zorunda kaldı. Fakat Omoda 5 fiyatları tutulabilecek en dip fiyatta olmaya devam ediyor.
Ekonomim.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Uygulamanın başlamasıyla, Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın EKONOMİ gazetesine verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.