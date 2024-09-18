Yakıt cimrisi araçlar revaçta! İşte en az yakan benzinli otomobiller

Petrolde bu yıl ve 2025 senaryolarına göre fiyatlarda rekor seviyeler bekleniyor. Aracını değiştirmek isteyenler de, yeni araç almayı düşünenlerin tek bir kaygısı yakıt tüketimi. Bu yüzde en az yakan aracı satın almak için pek çok kişi şimdiden araştırmalara başladı. Akaryakıt fiyatlara gelen zamlar sürücülerin tercihlerini de değiştirdi.