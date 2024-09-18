Yakıt cimrisi araçlar revaçta! İşte en az yakan benzinli otomobiller
Akaryakıt fiyatlarına gelen üst üste zamlar benzin ve motorin arasındaki fiyat uçurumunu da kaldırdı. Araç sahipleri de yakıttan tasarruf yapabilmek için ya otomobillerinde ya LPG dönüşümünü yapıyor ya da düşük hacimli motorlu araçlara yöneliyor. Şimdilerde az yakan benzinli otomobiller revaçta. İşte yeni araç alacaklar için en az yakan benzinli otomobiller
Petrolde bu yıl ve 2025 senaryolarına göre fiyatlarda rekor seviyeler bekleniyor. Aracını değiştirmek isteyenler de, yeni araç almayı düşünenlerin tek bir kaygısı yakıt tüketimi. Bu yüzde en az yakan aracı satın almak için pek çok kişi şimdiden araştırmalara başladı. Akaryakıt fiyatlara gelen zamlar sürücülerin tercihlerini de değiştirdi.
SÜRÜCÜLER ARTIK ARAÇLARINI DEĞİŞTİRİYOR
Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen art arda zamlar sürücüleri değişime zorluyor. İster kısa mesafe olsun ister uzun ne benzine ne de motorine yetişmek giderek zorlaşıyor. Yeni araç alacaklar da, aracını değiştirecekler de artık düşük hacimli motorlara yöneliyor.
YAKIT CİMRİSİ OTOMOBİLLER REVAÇTA
İstanbul gibi büyük kentlerde yakıt tüketimi giderek artıyor. Araç sahipleri de bu yüzden son zamanlarda düşük hacimli ve az yakan otomobillere rağbet ediyor. Otomotiv piyasasında en az yakıt tüketimine sahip otomobiller de satışta neredeyse diğerlerine fark atıyor. İşte en az yakan benzinli otomobil markaları
Fiat 500 TwinAir
Düşük yakıt tüketimiyle listenin ilk sırasına İtalyan otomobil markası Fiat 500 geliyor. Fiat 500’ün 0.9 hacimli 8V TwinAir Start&Stop 86 Hp ünitesi karma tüketimde 3,8 litre ile en az yakan otomobiller arasında lider konumda bulunuyor.