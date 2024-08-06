YURTDIŞI ALIŞVERİŞ LİMİTİ AĞUSTOS 2024! Temu vergisiz alışveriş limiti ne kadar oldu?

TEMU VERGİSİZ ALIŞVERİŞ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Karara göre vergisiz alışveriş limiti 30 euro oldu. Fakat önemli bir nokta var ki bu düzenleme karar yayımlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Söz konusu düzenleme 21 Ağustos günü yürürlüğe girecek. Böylece vatandaşlar bu tarihe kadar 150 euro limitle alışveriş yapmaya devam edebilecek.

Şimdi bu limit 30 Euro seviyesine kadar düşmüş oldu. 5 katına kadar daha düşük bir limit olması, yurt dışından yapılan alışverişleri doğrudan etkileyecektir.