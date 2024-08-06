YURTDIŞI ALIŞVERİŞ LİMİTİ AĞUSTOS 2024! Temu vergisiz alışveriş limiti ne kadar oldu?
Yurtdışı alışveriş limiti Ağustos 2024! Milyonlarca vatandaşın uygun ve avantajlı fiyatlardan alışveriş yaptığı Temu için kötü haber geldi. Gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Temu, Amazon, AliExpress gibi yurt dışından ülkemize satış yapan alışveriş siteleri için yeni limit belirlendi. Avrupa bölgesi ve diğer ülkelere ilişkin farklı vergi dilimlerinin uygulandığı düzenlemeye göre vatandaşlar ek vergi ödemek zorunda kalacak. Resmi Gazete’deki kararda yer alan ‘posta’ ve ‘hızlı kargo taşımacılığı’ ibareleri dikkati çekti. Peki Temu vergisiz alışveriş limiti ne kadar oldu?
Yurtdışı alışveriş limiti Ağustos 2024! Temu vergisiz alışveriş limiti ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. Son aylarda gittikçe popüler bir hale gelen ve Wish ile AliExpress’in ardından kısa sürede milyonlarca vatandaşın beğenisini kazanan Temu özellikle bu düzenlemeden etkilendi. Vatandaşlar satın aldıkları ürünlere ek vergi uygulanıp uygulanmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Gümrük Kanunu’nda bazı maddelerde yapılan düzenleme neticesinde vergi dilimleri yüzde 30 ila 60 arasında değiştirildi. İşte o kararın tamamı…
YURTDIŞI ALIŞVERİŞ LİMİTİ AĞUSTOS 2024!
6 Ağustos Salı günü yayımlanan karara göre kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya üzerinden alınan vergilere yüzde 30 ile 60 arasında düzenleme yapılacak. Kararda yer alan ifadeler şöyle:
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; listede
a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde % 30,
b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde % 60,
c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir."
MADDE 2- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "150" ibaresi "30" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
TEMU VERGİSİZ ALIŞVERİŞ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Karara göre vergisiz alışveriş limiti 30 euro oldu. Fakat önemli bir nokta var ki bu düzenleme karar yayımlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Söz konusu düzenleme 21 Ağustos günü yürürlüğe girecek. Böylece vatandaşlar bu tarihe kadar 150 euro limitle alışveriş yapmaya devam edebilecek.
Şimdi bu limit 30 Euro seviyesine kadar düşmüş oldu. 5 katına kadar daha düşük bir limit olması, yurt dışından yapılan alışverişleri doğrudan etkileyecektir.