5 yıllık Schengen vizesi sahibinden öneriler - Uzun süreli Avrupa vizesi almak isteyenlere 9 tüyo
Başvuran ret yiyor. Uzun süreli Schengen vizesi almak isteyenler şok yaşıyor. Son yıllarda en fazla ret verilen ülkelerin başında Türkiye geliyor.
Peki iyi ama 5 yıllık uzun süreli Avrupa vizesi nasıl alınır? Bugüne kadar çoğu başvurusundan ret yiyen ancak edindiği tecrübelerden sonra uzun süreli Avrupa vizesi almaya hak kazanan bir Ekşi Sözlük yazarı, tüm tecrübelerini paylaştı. İşte 5 yıllık Schengen vizesi almak isteyenlere 9 tüyo:
Eksiseyler.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Bugüne kadar tüm vize başvurularımı kendim hazırladım ve vize başvurusunu hazırladığım insan sayısı 1000'in üzerindedir. yalnızca schengen değil, ingilteresi, amerikası hepsi buna dahil. tavsiye olsun diye yazıyorum. en son schengen'e 11 nisanda başvurup, 24 nisanda 5 yıl olarak aldım. eğer onay almak ve uzun schengen almak istiyorsanız, tavsiyelerim şunlar:
1. Vize ajansları ve konsolosluk memurları ellerindeki şablona göre hareket ederler ve bu onların doğru olduğu anlamına gelmez. Kararı veren bu memurlar değildir ve sizlere önerdikleri şey, çoğu zaman uzun vize alamamanız ya da red almanız ile sonuçlanır. Bu nedenle, öncelikle açıp kanun nedir bakın, ona göre yaklaşım sergileyin.
Bir örnekle; çek cumhuriyetinde oturumu olan biri, evli olmadığı kız ya da erkek arkadaşına oturum aldırabilir. ancak, konsolosluğa gittiğinizde bu mümkün değil derler. Sizde Çek Cumhuriyeti içişleri bakanlığa ulaşırsınız