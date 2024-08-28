5 yıllık Schengen vizesi sahibinden öneriler - Uzun süreli Avrupa vizesi almak isteyenlere 9 tüyo

1. Vize ajansları ve konsolosluk memurları ellerindeki şablona göre hareket ederler ve bu onların doğru olduğu anlamına gelmez. Kararı veren bu memurlar değildir ve sizlere önerdikleri şey, çoğu zaman uzun vize alamamanız ya da red almanız ile sonuçlanır. Bu nedenle, öncelikle açıp kanun nedir bakın, ona göre yaklaşım sergileyin.