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  4. Afyonkarahisar'da deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı geldi: 'Bu deprem önemlidir'

Afyonkarahisar'da deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı geldi: 'Bu deprem önemlidir'

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14 sularında 4,4 şiddetinde bir deprem yaşandı. Söz konusu depremin ardından Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Prof. Dr. Ercan ilgili paylaşımında, "Afyon-Sinanpaşa sarsım boğluğunda 03,14'teki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı geldi: 'Bu deprem önemlidir' - Sayfa 1

 Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afyonkarahisar'da deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı geldi: 'Bu deprem önemlidir' - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Afyonkarahisar'da deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı geldi: 'Bu deprem önemlidir' - Sayfa 3

Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

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Afyonkarahisar'da deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı geldi: 'Bu deprem önemlidir' - Sayfa 4

Yaşanan sarsıntı sonrası Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

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