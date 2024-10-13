Afyonkarahisar'da deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı geldi: 'Bu deprem önemlidir'
Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14 sularında 4,4 şiddetinde bir deprem yaşandı. Söz konusu depremin ardından Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Prof. Dr. Ercan ilgili paylaşımında, "Afyon-Sinanpaşa sarsım boğluğunda 03,14'teki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.
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Yaşanan sarsıntı sonrası Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.
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