Atanan kaymakam ve vali isim listesi 2024: Temmuz kaymakam ve vali kararnamesi Resmi Gazete'de!
Atanan kaymakam ve vali isim listesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de büyük değişiklikler yaşandı. Çok sayıda kaymakam ve valinin görev yeri değişti. Bu noktada, "Kaç tane kaymakam atandı, atanan kaymakamlar isim listesi belli oldu mu, atanan valilerin isimleri neler" gibi sorular gündemde...
Resmi Gazete'de 2 Temmuz 2024 tarihinde büyük değişiklikler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevi Kemal Memişoğlu'na bıraktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine ise Murat Kurum atandı. Bu değişikliklerin yanı sıra çok sayıda kaymakam ve valinin de atandığı ortaya çıktı. Peki atanan kaymakamlar isim listesi belli oldu mu, hangi vali nerye atandı? İşte tüm detaylar...
KAYMAKAM KARARNAMESİ 2024
Kaymakam kararnamesi, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir atama ve yer değiştirme belgesidir. Bu kararname, ülke genelindeki kaymakamların görev yerlerinin belirlenmesi, atanmaları veya başka bir yere tayin edilmeleri süreçlerini düzenler. Kaymakam kararnamesi, genellikle belli dönemlerde yayımlanır ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan idari bir düzenlemedir.
ATANAN KAYMAKAM VALİ İSİM LİSTESİ 2 TEMMUZ 2024
2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda kaymakam ve valinin görev yerleri değişti. Bu kaymamakam ve valilerin de isimleri belli oldu. İşte tüm isim listesi...