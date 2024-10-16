'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! Uzman isim günler öncesinde depremi böyle söylemiş

O BÖLGENİN KIRIKLARI RAHATLADI

X hesabından paylaşım yapan Serkan İçelli, "5,9 büyüklüğünde depremi hisseden herkese geçmiş olsun. Bölge daha büyük bir depreme gebe olmasa da bir süre tedbirli olup evlerimize girmeyelim." dedi