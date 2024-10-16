'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! Uzman isim günler öncesinde depremi böyle söylemiş
Deprem, jeofizik, sismoloji konularında sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapan Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AFAD verisine göre Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem, bölgeyi yeniden diken üstünde bırakırken Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli'den dikkat çekici bir açıklama geldi.
O BÖLGENİN KIRIKLARI RAHATLADI
X hesabından paylaşım yapan Serkan İçelli, "5,9 büyüklüğünde depremi hisseden herkese geçmiş olsun. Bölge daha büyük bir depreme gebe olmasa da bir süre tedbirli olup evlerimize girmeyelim." dedi
Ayrıca depremin bölge üzerindeki etkilerine dikkat çeken İçelli, "Bu depremle birlikte O bölgenin kırıkları genel rahatladı." ifadelerini kullandı.
'EN FAZLA ÜRETEBİLECEĞİ DEPREMİ ÜRETTİ'
Depremin Çöşnük kırığı üzerinde meydana gediğini belirten İçelli, "Ortalama 10.5 km derinlikte 5.9 büyüklüğünde 7,5 şiddetinde (yıkım gücü) Doğu Anadolu Fayının Kuzeyinde Malatya Yeşilyurt'tan uzanan Çöşnük kırığı üzerinde olmuştur." şeklinde konuştu.