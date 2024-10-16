MTA Malatya depremi sonrası diri fayları güncelledi ; Birinci - ikinci ve üçüncü derece riskli iller

Öte yandan vatandaşlar evlerinin altından geçen fay hatlarını da araştırmaya başladı. gazeteduvar.com.tr’nin haberine göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arazi incelemeleri, hendek çalışmaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının analizi gibi çeşitli yöntemlerle elde edilen verileri birleştirerek Türkiye Diri Fay Haritası'nı güncelledi.