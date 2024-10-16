MTA Malatya depremi sonrası diri fayları güncelledi ; Birinci - ikinci ve üçüncü derece riskli iller
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında açıkladığı listeyle gündem oldu.
Merkezi Malatya olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Ahmet Ercan, Naci Görür gibi alanında uzman isimlerin açıklamaları merak konusu oldu.
Öte yandan vatandaşlar evlerinin altından geçen fay hatlarını da araştırmaya başladı. gazeteduvar.com.tr’nin haberine göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arazi incelemeleri, hendek çalışmaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının analizi gibi çeşitli yöntemlerle elde edilen verileri birleştirerek Türkiye Diri Fay Haritası'nı güncelledi.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?
Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.
Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.