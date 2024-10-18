"Bize bir şey olmaz demesinler" diyerek deprem uzmanı o ili uyardı: Birçok ile enerji transferi oldu
Yer Bilimci Prof. Dr. Fevzi Bingöl, son depremler sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye’nin çok değişik yerlerine enerji transferi yapıldı" diyerek deprem konusunda uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 Ekim çarşamba saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Birçok ilden hissedilen deprem sonrası gözler deprem uzmanlarının açıklamalarına çevrildi.
"ENERJİ BİRİKMİŞTİ"
Yer Bilimci Prof. Dr. Fevzi Bingöl, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Sivrice ile Hazar Gölü arasındaki bölgede kırılmalar olduğunu söyledi. Bingöl, “Dünkü Malatya depremi ile bölgeye bir enerji birikmesi Elazığ Sivrice depreminden dolayı oldu. İkincisi ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler Doğu Anadolu Fayının yarısını kırdı. Nereye geldiler, dünkü depremden 35 40 km batıya kadar kırdılar. " dedi.
"30-40 KİLOMETRE KIRILIP KIRILMADIĞI ŞÜPHELİYDİ"
Sözlerini sürdüren Bingöl "O arada Elazığ depremi ile kırılan yer ile Maraş depreminden dolayı kırılan yer arasında yaklaşık 30 40 kilometre kırılıp kırılmadığı şüpheliydi. Ancak sismik çalışmalar orada enerji birikimi olduğunu oranın kırılmadığına işaret ediyordu. Özellikle Malatya’nın Yeşilyurt bölgesinde sıkça 4-5 aralığında bazen beşin biraz üzerine çıkan artçı depremler meydana geliyordu. Onların nedeni 6 Şubat’taki depremin vermiş olduğu enerjiyi transfer eden bölgeydi.” ifadelerini kullandı.
"ARTÇI DEPREM BU KADAR YÜKSEK OLMAMALIYDI"
Malatya depreminin Elazığ Sivrice depreminin artçısı olduğunu kaydeden Amida Haber'e konuşan Bingöl “Fakat artçı deprem bu kadar yüksek olmamalıydı, olmazdı. En fazla 5.6 veya 5.7 olurdu. 5.9 niye oldu, 6 Şubat depremi oraya bir ilave enerji biriktirmesi oldu. Orayı tetikledi. Demek ki hem bir tetikleme var o bölgede hem de artçı deprem var. Çünkü depremin yorumu o. Bundan sonra o bölge uzun süre 6 ve 6 üzerinde bir deprem yaşanmayacak diye bekliyoruz” dedi.