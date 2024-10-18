"Bize bir şey olmaz demesinler" diyerek deprem uzmanı o ili uyardı: Birçok ile enerji transferi oldu

"ARTÇI DEPREM BU KADAR YÜKSEK OLMAMALIYDI"

Malatya depreminin Elazığ Sivrice depreminin artçısı olduğunu kaydeden Amida Haber'e konuşan Bingöl “Fakat artçı deprem bu kadar yüksek olmamalıydı, olmazdı. En fazla 5.6 veya 5.7 olurdu. 5.9 niye oldu, 6 Şubat depremi oraya bir ilave enerji biriktirmesi oldu. Orayı tetikledi. Demek ki hem bir tetikleme var o bölgede hem de artçı deprem var. Çünkü depremin yorumu o. Bundan sonra o bölge uzun süre 6 ve 6 üzerinde bir deprem yaşanmayacak diye bekliyoruz” dedi.