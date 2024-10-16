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  4. Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller

Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ( MTA)’nce düzenlenen Diri Fay Haritası’na göre Türkiye genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor.

Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller - Sayfa 1

5,5 ve üzeri deprem üretebilecek iller de bu kapsamda açıklandı.

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Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller - Sayfa 2

Peki, Türkiye'nin riskli bölgeleri hangileri? İşte en az ve en çok risk taşıyan iller...

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Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller - Sayfa 3

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grup iller ise Sinop, Giresun,Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak açıklandı.

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Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller - Sayfa 4

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Üçüncü derece riskli bölgeler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Urfa, Mardin, Kilis, Adana, Antep, Maraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir’i kapsıyor.

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