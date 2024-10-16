Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grup iller ise Sinop, Giresun,Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak açıklandı.