Diri fay hatları tek tek sıralandı! İşte deprem riski en yüksek ve en düşük iller
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ( MTA)’nce düzenlenen Diri Fay Haritası’na göre Türkiye genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor.
5,5 ve üzeri deprem üretebilecek iller de bu kapsamda açıklandı.
Peki, Türkiye'nin riskli bölgeleri hangileri? İşte en az ve en çok risk taşıyan iller...
EN AZ RİSKLİ BÖLGELER
Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grup iller ise Sinop, Giresun,Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak açıklandı.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Üçüncü derece riskli bölgeler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Urfa, Mardin, Kilis, Adana, Antep, Maraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir’i kapsıyor.