Domuz eti çıkan ünlü köfteci hangisi? Avukatı açıklama yaptı, tüm köfteciler zan altında kaldı
Hangi ünlü köftecide domuz eti çıktı? Bakanlık tağşiş ve taklit ürünlerini paylaştı. Tek bir firmanın ismi verilmedi. Herkesin merak ettiği o firma kafaları karıştırdı. İddialar Köfteci Yusuf'un avukatına açıklama yapmak zorunda bıraktı. İşte son gelişmeler.
Uzun süredir yayınlanmayan tağşiş ve taklit ürünler listesinin geçtiğimiz günlerde yayınlanmasıyla tartışmaların da ardı arkası kesilmiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerinde hileye başvuran şirketlerin tamamını açıklarken sadece bir firmanın ismini mahkeme kararı nedeniyle vermedi. Peki bu ünlü köfteci kim? İddiaların ardından Köfteci Yusuf'un avukatından açıklama geldi.
Esasında Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 ayda bir taklit ve tağşiş ürünlerini açıklıyordu. Ancak Bakan Pakdemirli döneminin ardından yaklaşık 2,5 senedir bu ürünler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
Nihayet geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, kapsamlı bir rapor hazırladı ve Türkiye'nin 81 ilinde taklit ve tağşiş ürünler yapan firmaları tek tek açıkladı. Fakat açıklananlardan ziyade açıklanmayan bir firma kafaları karıştırdı.