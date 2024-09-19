El Nino bitti, La Nina dönemi geliyor! Türkiye donacak

Sonbaharın gelmesiyle beraber El Nino dönemi sona eriyor, hemen ardından da La Nina hava olayının etkili olmaya başlıyor. Bu dönem ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede yağış rejiminde değişiklikler görülecek.

YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER AÇIKLANDI ; ÖZELLİKLE KADINLAR TERCİH EDİYOR (TIKLA OKU)