  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. El Nino bitti, La Nina dönemi geliyor! Türkiye donacak

El Nino bitti, La Nina dönemi geliyor! Türkiye donacak

Eylül ayının gelmesiyle beraber El Nino dönemi sona erdi, La Nina etkisi başladı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, yağış düzenindeki beklenen değişiklikler ve hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceği konusunda bilgi verdi.

El Nino bitti, La Nina dönemi geliyor! Türkiye donacak - Sayfa 1

Sonbaharın gelmesiyle beraber El Nino dönemi sona eriyor, hemen ardından da La Nina hava olayının etkili olmaya başlıyor. Bu dönem ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede yağış rejiminde değişiklikler görülecek.

YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER AÇIKLANDI ; ÖZELLİKLE KADINLAR TERCİH EDİYOR (TIKLA OKU)

1 | 7
El Nino bitti, La Nina dönemi geliyor! Türkiye donacak - Sayfa 2

LA NİNA SOĞUK HAVA KOŞULLARINI İŞARET EDİYOR

Hürriyet'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu yıl eylül ayının sonlarına gelmiş olmamıza rağmen beklenen yağışların henüz gerçekleşmediğini söyledi.

YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER AÇIKLANDI ; ÖZELLİKLE KADINLAR TERCİH EDİYOR (TIKLA OKU)

2 | 7
El Nino bitti, La Nina dönemi geliyor! Türkiye donacak - Sayfa 3

Özdemir, "Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Nino, okyanus kıyısındaki bölgelerden başlayarak dünya genelinde sıcaklık artışına neden olurken, onun zıttı olan La Nina ise daha soğuk hava koşullarını işaret ediyor." dedi.

YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER AÇIKLANDI ; ÖZELLİKLE KADINLAR TERCİH EDİYOR (TIKLA OKU)

3 | 7
El Nino bitti, La Nina dönemi geliyor! Türkiye donacak - Sayfa 4

"ÜLKEMİZE DOLAYLI YÖNDEN ETKİ EDER"

El Nino ve La Nina olayları genellikle 9 - 12 ay sürüyor. Her 2 ila 7 yılda bir ortaya çıkan El Nino, geçen yılın haziran ayında başlamış ve bu yıl nisan ayında sona ermişti.

YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER AÇIKLANDI ; ÖZELLİKLE KADINLAR TERCİH EDİYOR (TIKLA OKU)

4 | 7