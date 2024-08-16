En sağlam 30 otomobil açıklandı! Kaya gibiler ve uzun ömürlüler
Araç alım satım alım platformu iSeeCars'ın araştırmasına göre, en uzun ömürlü ve sağlam 30 otomobil belli oldu
ABD merkezli iSeeCars'ın araştırmasına göre, yapılan anket ve birçok çalışmanın ardından en sağlam ve en uzun ömürlü otomobiller ortaya çıktı. Listeye 30 otomobil girerken listede yer alan bazı araçlar otomobil tutkunlarını da şaşırtmayı başardı.
TOYOTA ÖN PLANA ÇIKTI
Shiftdelete.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Bir araştırma şirketi 400 bin kilometre sınırını aşan ve aşma ihtimali en yüksek olan 30 otomobili listeledi. 400 milyondan fazla araç üzerinde araştırma yapan iSeeCars, genel ortalamanın yüzde 8,6 olduğunu bildirdi. Yani araçların sadece yüzde 8,6’sı 400 bin kilometreye ulaşacak. Peki bu araçlar hangileri?
EN SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ 30 OTOMOBİL
1 Toyota Tundra %36.6
2 Toyota Sequoia %36.4