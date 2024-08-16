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En sağlam 30 otomobil açıklandı! Kaya gibiler ve uzun ömürlüler

Araç alım satım alım platformu iSeeCars'ın araştırmasına göre, en uzun ömürlü ve sağlam 30 otomobil belli oldu

En sağlam 30 otomobil açıklandı! Kaya gibiler ve uzun ömürlüler - Sayfa 1

ABD merkezli iSeeCars'ın araştırmasına göre, yapılan anket ve birçok çalışmanın ardından en sağlam ve en uzun ömürlü otomobiller ortaya çıktı. Listeye 30 otomobil girerken listede yer alan bazı araçlar otomobil tutkunlarını da şaşırtmayı başardı.

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En sağlam 30 otomobil açıklandı! Kaya gibiler ve uzun ömürlüler - Sayfa 2

TOYOTA ÖN PLANA ÇIKTI

Shiftdelete.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Bir araştırma şirketi 400 bin kilometre sınırını aşan ve aşma ihtimali en yüksek olan 30 otomobili listeledi. 400 milyondan fazla araç üzerinde araştırma yapan iSeeCars, genel ortalamanın yüzde 8,6 olduğunu bildirdi. Yani araçların sadece yüzde 8,6’sı 400 bin kilometreye ulaşacak. Peki bu araçlar hangileri?

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En sağlam 30 otomobil açıklandı! Kaya gibiler ve uzun ömürlüler - Sayfa 3

EN SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ 30 OTOMOBİL

1 Toyota Tundra %36.6

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En sağlam 30 otomobil açıklandı! Kaya gibiler ve uzun ömürlüler - Sayfa 4

2 Toyota Sequoia %36.4

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