En sağlam 30 otomobil açıklandı! Kaya gibiler ve uzun ömürlüler

TOYOTA ÖN PLANA ÇIKTI

Shiftdelete.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Bir araştırma şirketi 400 bin kilometre sınırını aşan ve aşma ihtimali en yüksek olan 30 otomobili listeledi. 400 milyondan fazla araç üzerinde araştırma yapan iSeeCars, genel ortalamanın yüzde 8,6 olduğunu bildirdi. Yani araçların sadece yüzde 8,6’sı 400 bin kilometreye ulaşacak. Peki bu araçlar hangileri?