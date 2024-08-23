Frank Hoogerbeets harita gösterip uyardı! ‘9 büyüklüğünde deprem geliyor’

6 Şubat 2026 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan korkunç depremi önceden bilen ve bu sayede ünlenen Frank Hoogerbeets, yeni açıklamalarda bulundu. Gezegenlerin hareketlerinin depremlerde etkili olduğunu her defasında söyleyen Hoogerbeets, bu sefer de harita vererek uyardı.

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