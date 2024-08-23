Frank Hoogerbeets harita gösterip uyardı! ‘9 büyüklüğünde deprem geliyor’
Ülkemizde deprem kahini olarak ünlenen Frank Hoogerbeets, açıklamalarıyla ürkütmeye devam ediyor.
6 Şubat 2026 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan korkunç depremi önceden bilen ve bu sayede ünlenen Frank Hoogerbeets, yeni açıklamalarda bulundu. Gezegenlerin hareketlerinin depremlerde etkili olduğunu her defasında söyleyen Hoogerbeets, bu sefer de harita vererek uyardı.
‘9 BÜYÜKLÜĞÜNDE GELİYOR’
Hoogerbeets’in yeni uyarısı ülkemizi ilgilendirmiyor. Fakat beklenen depremin büyüklüğü o kadar büyük ki konu ülkemizde de gündem oldu.
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Hoogerbeets’in paylaşımına göre depremin beklendiği bölge Keşmir… CIRES bilim insanları tarafından oluşan ekip Hindistan ve Pakistan’dan katılan deprembilimcilerle çalışma yürüttü. Uzmanların 8 yıl süren çalışmalarının sonucuna göre kabul edilmese de Keşmir’de 9 büyüklüğünde deprem beklendiği belirtildi.
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Hoogerbeets, “Roger Bilham, kırılmanın Pakistan'ın Muzafferabad kenti yakınlarındaki 2005 deprem bölgesinden, Hindistan'ın kuzeyindeki Kangra 1905 deprem bölgesine kadar uzanacağını tahmin ediyor.” dedi.
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