İşte millete domuz eti, sakatat, tek tırnaklı hayvan yediren firmalar! İl il tam listesi açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir açıklamadığı 'tağşiş listesi'ni sonunda yayınladı. En güvenilir firmalarda domuz eti, sakatat, tek tırnaklı hayvan ve kanatalı hayvana rastlandı. İşte il il taklit ve hile ürünler bulunan şirketlerin listesi.
Tüm Türkiye tağşiş ürünlerle çalkalanıyor. Ünlü bir köftecide domuz eti bulunmasından sonra sakatat, tek tırnaklı hayvan ve kanatalı hayvan kullanan firmalar da gündeme bomba gibi düştü. Ancak hala tam olarak hangi firmanın ne ürünü kullandığı tam olarak anlaşılmadı. İşte il il taklit ve hile ürünler bulunan tam şirketlerin listesi:
Yeniakit.com.tr'de paylaşılan habere göre, Antalya Kepez'de tas kebabı ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ünlü pide işletmesinin pide harcında da domuz eti tespit edildi.
İşletmenin dana pide harcında domuz eti tespit edilirken işyerine idari para cezası uygulandı.
Ancak hepsi domuz etiyle sınırlı değil. Bakanlık, sakatat, tek tırnaklı hayvan ve kanatalı hayvan kullanan firmaları da ifşa etti. İşte il il ürünlerinde hile yapan o şirketler:
1. ŞÜKRÜ KASAPOĞLU SUCUKLARI ET VE ET ÜRÜNLERİ - Kasap Köfte Kanatlı Eti Tespiti - Merkez Afyonkarahisar