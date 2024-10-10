İşte millete domuz eti, sakatat, tek tırnaklı hayvan yediren firmalar! İl il tam listesi açıklandı

Tüm Türkiye tağşiş ürünlerle çalkalanıyor. Ünlü bir köftecide domuz eti bulunmasından sonra sakatat, tek tırnaklı hayvan ve kanatalı hayvan kullanan firmalar da gündeme bomba gibi düştü. Ancak hala tam olarak hangi firmanın ne ürünü kullandığı tam olarak anlaşılmadı. İşte il il taklit ve hile ürünler bulunan tam şirketlerin listesi: