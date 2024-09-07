Kahramanmaraş sallandı, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan artçı uyarısı geldi: 2027'ye kadar sürecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Peki daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıtladı. Artçı deprem uyarısında bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan ise artçıların 2027'ye kadar sürebileceğini söyledi.
Kahramanmaraş'ta saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖNCÜ MÜ ARTÇI MI UZMANI AÇIKLADI - TIKLA ÖĞREN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.
Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖNCÜ MÜ ARTÇI MI UZMANI AÇIKLADI - TIKLA ÖĞREN
SABAH SAATLERİNDE DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Bu sabah saat 09:02'de yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖNCÜ MÜ ARTÇI MI UZMANI AÇIKLADI - TIKLA ÖĞREN
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında 5 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖNCÜ MÜ ARTÇI MI UZMANI AÇIKLADI - TIKLA ÖĞREN