Kara kış geri dönüyor! Çarşamba günü 22 ile kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler

Şubat ayında tüm Türkiye'yi etkileyen kar yağışları, son günlerde yerini yaz sıcaklarına bırakmıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), soğuk havaların geri döneceğine dair peş peşe uyarılar yaptı. 19 Mart Çarşamba günü için ise 22 şehirde kar yağışı beklendiği bildirildi.