Kara kış geri dönüyor! Çarşamba günü 22 ile kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çarşamba günü için 22 şehirde kar yağışı uyarısı yaptı. Bu hafta boyunca, artan sıcaklıklar pazartesi günü itibarıyla yağışlarla yer değiştirecek. Bazı şehirlerde ise sıcaklık düşüşü 30 dereceyi bulacak.
Şubat ayında tüm Türkiye'yi etkileyen kar yağışları, son günlerde yerini yaz sıcaklarına bırakmıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), soğuk havaların geri döneceğine dair peş peşe uyarılar yaptı. 19 Mart Çarşamba günü için ise 22 şehirde kar yağışı beklendiği bildirildi.
Hava tahmin raporlarına göre, birçok şehirde sıcaklıklar 3-4 gün içinde 25 ila 30 derece arasında düşecek. Yeni hafta itibarıyla sahil bölgelerinde poyraz rüzgarı etkili olurken, pazartesi ve salı günleri Türkiye genelinde yağmur bekleniyor.
İşte MGM'nin internet sayfasında paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre çarşamba günü kar yağışı beklenen 22 şehir: