Köfteci Yusuf kimin? Domuz eti iddiası avukatı harekete geçirdi! Köfteci Yusuf kime ait?
Köfteci Yusuf kimin? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinin ardından Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı iddiası sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Tüm bu iddiaların ortasında "Köfteci Yusuf firmasının sahibi kim, Köfteci Yusuf'u kim satın aldı, Köfteci Yusuf'un etinde ne çıktı, Yusuf Akkaş nasıl zengin oldu" gibi sorular da masaya yatırılıyor. İşte Köfteci Yusuf hakkında tüm merak ettiklerinizin cevabı.
Köfteci Yusuf kimin? Türkiye'de en kısa sürede en çok büyüyen restoranların başında gelen Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünleri listesinin ardından gündemden düşmüyor. Domuz eti kullandığı ancak isminin açıklanmadığı firmanın Köfteci Yusuf olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Fatih Altaylı da çeşitli imalarda bulundu. Peki iyi ama Köfteci Yusuf firmasının sahibi kim, Köfteci Yusuf'u kim satın aldı. İşte Köfteci Yusuf hakkında son zamanlarda ortaya atılan tüm iddialar ve gelişmelerin tamamı...
KÖFTECİ YUSUF KİMİN?
Köfteci Yusuf'un bugünlere gelişi esasında tam bir başarı öyküsü. 1996 senesinde İznik'te küçük bir dükkandan bugün günde 100 tona kadar et ve döner satan bir markaya uzanan bir hikaye bu. Baş kahraman ise Yusuf Akkaş.
KÖFTECİ YUSUF SAHİBİ YUSUF AKKAŞ KİMDİR?
Köfteci Yusuf, ilk olarak Bursa'nın İznik ilçesinde 1996 senesinde hizmet vermeye başladı ve ilk olarak aracıyla seyahat edenlerin vazgeçilmez mekanlarından biri halini aldı. Hal böyle olunca Köfteci Yusuf da doldu taştı.
Artık sadece İznik'e, Bursa'ya sığamazdı. Büyük bir atılım içerisinde önce markalaştı sonra alışveriş merkezlerinde şubeler açmaya başladı. Günümüzde Türkiye'nin hemen her ilinde Köfteci Yusuf'a rastlamak mümkün.