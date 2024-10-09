Köfteci Yusuf kimin? Domuz eti iddiası avukatı harekete geçirdi! Köfteci Yusuf kime ait?

Köfteci Yusuf kimin? Türkiye'de en kısa sürede en çok büyüyen restoranların başında gelen Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünleri listesinin ardından gündemden düşmüyor. Domuz eti kullandığı ancak isminin açıklanmadığı firmanın Köfteci Yusuf olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Fatih Altaylı da çeşitli imalarda bulundu. Peki iyi ama Köfteci Yusuf firmasının sahibi kim, Köfteci Yusuf'u kim satın aldı. İşte Köfteci Yusuf hakkında son zamanlarda ortaya atılan tüm iddialar ve gelişmelerin tamamı...