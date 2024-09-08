Leyla Aydemir olayı nedir? Leyla bebek olayı akıllara geldi: Leyla Aydemir nasıl öldü?
Leyla Aydemir olayı nedir? Diyarbakır’da 8 yaşında katledilen Narin Güran’ın ardından geçtiğimiz yıllarda yaşanan Leyla Aydemir olayı akıllara geldi. Ağrı’da 2018 yılında bayramlaşmak için geldiği evde birden kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın nasıl öldüğü araştırılıyor. 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından Leyla Aydemir nasıl öldü? sorusu da merak edildi.
Leyla Aydemir olayı nedir? Leyla Aydemir nasıl öldü? soruları araştırılıyor. Diyarbakır Sur’da 8 yaşındaki Narin’in kaybolması ve günler sonra çuval içinde cansız bedeninin bulunmasının ardından vatandaşlar Leyla Aydemir olayını hatırladı. Detayları hatırlayamayanlar ise konuyu araştırmaya başladı. Trajik bir şekilde benzerlik gösteren iki olaya ilişkin gelişmeler araştırılıyor.
LEYLA AYDEMİR OLAYI NEDİR?
Leyla Aydemir olayı Ağrı'da 4 yaşında ortadan kaybolan ve cansız bedeni bulunan minik kızın yaşadığı trajik olaydır. Leyla Aydemir, Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısıydı. 2018 yılındaki Ramazan Bayramı için ailece dedesinin yaşadığı Bezirhane köyüne gitmişlerdi. Ancak 15 Haziran günü Leyla ortadan kayboldu. Tüm Türkiye, küçük Leyla'nın bulunması için adeta seferber oldu. Ne yazık ki, arama çalışmaları 18 gün sonra acı bir sonla sonuçlandı; Leyla'nın cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıkta, Kurudere mevkiinde bulundu. Bu olay, Türkiye'yi derinden sarsan trajik bir vaka olarak hafızalarda yer etti.
LEYLA AYDEMİR NASIL ÖLDÜ?
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünün ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, otopside cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğunda kanama, iç organ ve büyük damar yaralanmasının tanımlanmadığı ifade edilmiş, cesedin iskelet sisteminin sağlam bulunduğu ancak Çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılmadığı, istismara ve farklı bir DNA'ya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.
Ancak bugün ortaya çıkan Adli Tıp Raporu'nda "Anal ve genital bölge muayenesinde hymen açıklığının 1 cm olduğu, duhule müsait olmadığı, hymen üzerinde belirgin yırtık yada çentik gözlenmedi, posterior forsette (genital bölgede) zorlama izi olabilecek kırmızı renkli lezyonlar olduğu görüldü" ibaresi yer aldı.