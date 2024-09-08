Leyla Aydemir olayı nedir? Leyla bebek olayı akıllara geldi: Leyla Aydemir nasıl öldü?

LEYLA AYDEMİR OLAYI NEDİR?

Leyla Aydemir olayı Ağrı'da 4 yaşında ortadan kaybolan ve cansız bedeni bulunan minik kızın yaşadığı trajik olaydır. Leyla Aydemir, Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısıydı. 2018 yılındaki Ramazan Bayramı için ailece dedesinin yaşadığı Bezirhane köyüne gitmişlerdi. Ancak 15 Haziran günü Leyla ortadan kayboldu. Tüm Türkiye, küçük Leyla'nın bulunması için adeta seferber oldu. Ne yazık ki, arama çalışmaları 18 gün sonra acı bir sonla sonuçlandı; Leyla'nın cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıkta, Kurudere mevkiinde bulundu. Bu olay, Türkiye'yi derinden sarsan trajik bir vaka olarak hafızalarda yer etti.