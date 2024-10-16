Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı: Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama geldi...
Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Birçok ilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" dedi.
AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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Malatya fayı bir süredir deprem uzmanları tarafından ileniyordu. Son olarak, 3 bin yıldır kırılmayan fayın, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtiliyordu.
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Söz konusu gelişme sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.
Deprem sonrası uzman isim, 'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! - TIKLA OKU
Prof. Dr. Görür, "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok..." dedi.
Deprem sonrası uzman isim, 'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! - TIKLA OKU