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  4. Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı: Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama geldi...

Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı: Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama geldi...

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Birçok ilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" dedi.

Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı: Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama geldi... - Sayfa 1

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. 

Deprem sonrası uzman isim, 'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! - TIKLA OKU

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Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı: Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama geldi... - Sayfa 2

Malatya fayı bir süredir deprem uzmanları tarafından ileniyordu. Son olarak, 3 bin yıldır kırılmayan fayın, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtiliyordu.

Deprem sonrası uzman isim, 'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! - TIKLA OKU

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Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı: Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama geldi... - Sayfa 3

Söz konusu gelişme sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Deprem sonrası uzman isim, 'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! - TIKLA OKU

3 | 6
Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı: Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama geldi... - Sayfa 4

Prof. Dr. Görür, "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok..." dedi.

Deprem sonrası uzman isim, 'Bir süre evlerimize girmeyelim' diyerek uyardı! - TIKLA OKU

4 | 6