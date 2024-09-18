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  4. Malatya gece yarısı sarsıldı... Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi?

Malatya gece yarısı sarsıldı... Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi?

Malatya'da bu gece meydana gelen 4,4'lük deprem endişeye neden oldu. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan "Beklenen artçılardan biri" açıklaması geldi...

Malatya gece yarısı sarsıldı... Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi? - Sayfa 1

Malatya'da gece 01.38'de deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 4,4 olarak ölçtü.

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Malatya gece yarısı sarsıldı... Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi? - Sayfa 2

Endişe neden olan depremin ardından ilk değerlendirme Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.

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Malatya gece yarısı sarsıldı... Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi? - Sayfa 3

Prof. Ercan, depremin artçı olduğunu belirterek, daha büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

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Malatya gece yarısı sarsıldı... Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi? - Sayfa 4

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Malatya depremine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

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