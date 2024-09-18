Malatya gece yarısı sarsıldı... Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi?
Malatya'da bu gece meydana gelen 4,4'lük deprem endişeye neden oldu. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan "Beklenen artçılardan biri" açıklaması geldi...
Malatya'da gece 01.38'de deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 4,4 olarak ölçtü.
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Endişe neden olan depremin ardından ilk değerlendirme Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.
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Prof. Ercan, depremin artçı olduğunu belirterek, daha büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.
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Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Malatya depremine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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